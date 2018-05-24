Сводный хор из Кузьминок выступил в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной

Сводный хор детской школы искусств «Центр» стал центральным действующим героем на благотворительном концерте «Я верю», который состоялся 21 мая в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» Надежды Бабкиной.

Гостями праздника стали дети из малообеспеченных многодетных семей и дети, оставшиеся без попечения родителей. В концерте приняли участие звезды российской эстрады и талантливые дети Москвы.

«Участниками концерта стали 50 учащихся ДШИ «Центр»: хор «Камертон», дошкольники студии «Фа-Сольки», хор «Первоцвет» и хор музыкально-инструментального отделения», — говорится в сообщении учреждения.

Отмечается, что музыкальная канва мероприятия была построена на детских песнях. (вт)