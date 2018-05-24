Кто та малышка, что спела ставшую хитом песню про Байкал и Улан-Удэ?

В сети огромной популярностью пользуется ролик, на котором запечатлена маленькая девочка, очень искренне и задорно исполняющая песню о Байкале и городе Улан-Удэ.

Даже продюсер Максим Фадеев не остался равнодушным к малышке, репостнул видео себе в Инстаграм и подписал: Нашел годный контент для «Студии Союз» (еженедельного комедийно-музыкального шоу, выходящего в эфир на телеканале ТНТ). Исполнительнице отдельное «браво»!»

«Сейчас послушал маленькую девочку, которая поёт — Улан-Удэ. Я передаю ей огромный привет, я тебя люблю», — говорит также на видео именитый композитор.

Как выяснил Информ Полис, юную певицу зовут Варвара Яцевич, а ее отец работает вместе с артисткой Еленой Ваенгой. Более того, Михаил Яцевич из Санкт-Петербурга и написал эту песню, после того как в марте этого года побывал на Байкале.