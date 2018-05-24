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Кто та малышка, что спела ставшую хитом песню про Байкал и Улан-Удэ?
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Кто та малышка, что спела ставшую хитом песню про Байкал и Улан-Удэ? 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В сети огромной популярностью пользуется ролик, на котором запечатлена маленькая девочка, очень искренне и задорно исполняющая песню о Байкале и городе Улан-Удэ.
Даже продюсер Максим Фадеев не остался равнодушным к малышке, репостнул видео себе в Инстаграм и подписал: Нашел годный контент для «Студии Союз» (еженедельного комедийно-музыкального шоу, выходящего в эфир на телеканале ТНТ). Исполнительнице отдельное «браво»!»
«Сейчас послушал маленькую девочку, которая поёт — Улан-Удэ. Я передаю ей огромный привет, я тебя люблю», — говорит также на видео именитый композитор.
Как выяснил Информ Полис, юную певицу зовут Варвара Яцевич, а ее отец работает вместе с артисткой Еленой Ваенгой. Более того, Михаил Яцевич из Санкт-Петербурга и написал эту песню, после того как в марте этого года побывал на Байкале.
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