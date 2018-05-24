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Deep Purple отметит полувековой юбилей концертами в России
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Deep Purple отметит полувековой юбилей концертами в России 

Мир24 1 час назад
Группа Deep Purple в честь своего 50-летия даст большие концерты в Москве и в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании-организатора.
Выступления состоятся 30 мая в спорткомплексе «Олимпийский» и 1 июня в Ледовом дворце. В программу войдут как известные хиты, так и новые песни из двадцатого студийного альбома «inFinite», в поддержку которого и проводится турне.
Напомним, группа Deep Purple — это Иэн Гиллан, Роджер Гловер, Иэн Пейс, Стив Морс и Дон Эйри. Британская рок-группа была образована еще в 1968 году, но до сих пор продолжает радовать слушателей новыми творениями с элементами современных музыкальных направлений. В мире продано свыше 100 млн копий альбомов коллектива.
Напомним, солист группы Иэн Гиллан выступал в Москве в ноябре 2016 года в сопровождении симфонического оркестра.
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