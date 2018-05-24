Юбилей Юрия Буцко

«Старообрядец русской музыки», «самый русский композитор своего поколения» и даже «русский Бах» — такие и прочие эпитеты применяли в разное время к личности и творчеству Юрия Буцко

Вся музыкальная жизнь Юрия Буцко связана с Московской консерваторией: здесь он учился композиции, некоторое время преподавал сочинение, но вскоре перешел на кафедру инструментовки и чтения симфонических партитур, где и проработал около сорока лет, обучая студентов разных специальностей — теоретиков, композиторов, симфонических дирижеров.

Буквально со студенческой скамьи принятый в Союз и сначала принимавший искренне заинтересованное участие в его деятельности, Буцко вскоре отошел от подобной активности и через некоторое время оказался в своего рода изоляции. Не желая иметь дело с советским официозом, но также не присоединяясь ни к «правым», ни к «левым», он пошел собственным, весьма тернистым, путем. Фото: пресс-служба концерта Юрия Буцко

"Творческий портфель" композитора огромен: четыре оперы (из них три камерных); семь «больших» симфоний (то есть партитур для большого симфонического оркестра), четыре камерных симфонии, пять симфоний-сюит, несколько концертных симфоний (партитур для разного рода оркестровых составов с одним или двумя солирующими инструментами); концерты для фортепиано, скрипки, альта, виолончели с оркестром; две оратории, семь кантат, хоровые циклы; семь квартетов, пять фортепианных трио (из них одно — трио-квинтет); сонаты для фортепиано, альта, скрипки, виолончели; два органных цикла (Первая и Вторая «Большие органные тетради»); вокальные циклы и проч. Но при этом у многочисленных позиций авторского списка стоят пометы: «не издано», «не исполнено».

Открытие этого огромного «музыкального материка», осознание его значения в русской и мировой культуре — еще впереди.

Приуроченные к юбилею события — попытка приблизить фигуру Юрия Буцко к современному слушателю, раскрыть творческий мир композитора.

24 мая — конференция «Наследие композиторов ХХ века: Ю. М. Буцко (к 80-летию со дня рождения)»

На конференции в Государственном музыкально-педагогическом институте имени М. М. Ипполитова-Иванова, где в молодости Юрий Буцко вел класс композиции, выступят друзья и ученики композитора, в частности композиторы и пианисты Андрей Микита, Алексей Чернов , Борис Франкштейн, органистка Любовь Шишханова . Будет также «научная часть» (сообщения) и концертная программа, созданная силами педагогов и студентов Ипполитовки.

15:00. Большой зал ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова Марксистская ул, д. 36. вход свободный

28 мая — день рождения Юрия Буцко 17 часов

Презентация создающегося Фонда Юрия Буцко, а также портретного двойного диска композитора, выходящего к юбилею на лейбле «Мелодия». Презентацию проведут музыковед Марина Рахманова (Буцко) и музыкальный журналист Анастасия Буцко.

19 часов

В Малом зале консерватории состоится исполнение фрагментов «Полифонического концерта» Юрия Буцко силами солистов «Студии новой музыки» Московской консерватории.

В программе вечера «Полифонический концерт» прозвучит в некоем диалоге с «Видением Аминя» Оливье Мессиана — великого французского композитора, одного из духовных учителей русского мастера.

"Полифонический концерт" — одно из самых главных достижений в творчестве Буцко. Это цикл из 19-ти пьес (контрапунктов) на темы древнерусского знаменного роспева для четырех клавишных инструментов (орган, рояль, клавесин, челеста), играющих соло, попарно и во всех других возможных сочетаниях. Общая продолжительность сочинения — около трех с половиной часов звучания. В основе каждого контрапункта лежит подлинная мелодия из древнерусских богослужебных певческих книг. На основе этих мелодий композитором создана уникальная ладо-гармоническая система, которую иногда называют «русской додекафонией». Но «знаменный лад» Полифонического концерта ни в коей мере не является «универсальной», «тотальной» системой, подобно додекафонии, сериальной технике и проч. «Система» Полифонического концерта неразрывно связана и с тем миром древнего богослужебного пения, из которого она выросла, и с личностью композитора (хотя попытки других авторов, включая А. Шнитке, применить эту «систему Буцко» в собственном творчестве достаточно многочисленны).

http://www.mosconsv.ru/ru/concert.aspx?id=155734

19:00. Малый зал Московской Государственной консерватории, Большая Никитская 13 3 июня

В Большом зале Московской консерватории состоится центральный из юбилейных концертов.

Программа концерта к 80-летию Юрия Буцко составлена не совсем обычным образом: в ней нет хорошо известных произведений композитора, вроде «Записок сумасшедшего» или «Свадебных песен»; не ставилась задача показать музыку разных жанров и стилистических направлений. Но была цель: дать прозвучать музыке забытой или никогда не исполнявшейся, музыке отнюдь не траурно-поминальной, а напротив — пронизанной светом.

Именно таковы оба сочинения этой программы, хронологически разделенные тремя десятилетиями: Концерт № 2 для виолончели со струнным оркестром, фортепиано и ударными под названием «Ричеркар» (1979) и Симфонические сцены «Лисистрата» по комедии Аристофана — мировая премьера сочинения, созданного в 2009 году.

"Ричеркар ("Напев в строгом стиле") имеет скрытую программу: это рассказ о Входе Господнем в Иерусалим и последних шести днях земной жизни Спасителя.

Веселый, озорной сюжет «Лисистраты» может показаться совершенно неожиданным в творчестве Юрия Буцко; на самом деле он всегда тяготел к античности, хотя ни в Греции, ни в Риме ему не удалось побывать. «На старости меня потянуло к Свету, к Солнцу, к Красоте человека, — поэтому выбрал этот сюжет», — писал композитор.

http://www.mosconsv.ru/ru/concert.aspx?id=156010

19:00. Большой зал Московской Государственной консерватории, Большая Никитская 13 3 июня

В Концертном зале имени Мясковского Московской консерватории скрипачка Анна Савкина и пианистка Юлия Куприянова выступят с программой «Посвящение… Композиторы Московской консерватории: Юрий Буцко, Игорь Фролов ».

В первом отделении будет исполнена Первая соната для скрипки и фортепиано Юрия Буцко.

19:00. Концертный зал имени Мясковского Московской Государственной консерватории, Большая Никитская 13 6 июля

В программе абонементного концерта Госоркестра имени Е. Ф. Светланова в Концертном зале имени Чайковского из цикла «Истории с оркестром» (" Владимир Юровский дирижирует и рассказывает") прозвучат три никогда не исполнявшиеся инструментовки фортепианных пьес Мусоргского, сделанные Юрием Буцко. http://meloman.ru/concert/gosudarstvennyj-akademicheskijbrsimfonicheskij-orkestr-rossiibrimeni-efsvetlanova-vladimir-yurovskij-2/

Юбилей Юрия Буцко в эфире Радио «Орфей» 28 мая, 21:00 В эфире радио «Орфей» прозвучит портретная передача, с включением одного из последних интервью композитора, данного им редакторам радиостанции.

5 июня, 21:00 В передаче «Концертный зал радио Орфей» прозвучит запись концерта 3 июня из Большого зала Московской консерватории. Участники и солисты концерта прокомментируют свой опыт восприятия музыки Юрия Буцко.