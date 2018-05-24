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В Измайлове 27 мая пройдет карнавальное шествие
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В Измайлове 27 мая пройдет карнавальное шествие 

Управа района Измайлово города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
На территории Измайловского парка состоится большая праздничная программа, посвященная, в том числе, предстоящему Чемпионату мира по футболу.
В последнее воскресенье мая Измайловский парк будет напоминать Рио-де-Жанейро: здесь пройдет по аллее Большого круга карнавальное шествие, а вечером состоится большой концерт бразильских ритмов, музыки и песен. Футбол — главная тема мероприятия, что найдет отражение в костюмах участников шествия, а также в музыкальном репертуаре карнавала.
Стоит сказать, что карнавал организован в рамках Московского самба фестиваля. На него приедут барабанщики и танцоры из множества регионов России и стран бывшего СССР, гости из Европы, и, конечно, Бразилии. Фестиваль при поддержке посольства Бразилии в Москве организует московская студия бразильских барабанов «SAMBA REAL».
Шествие начнется в 16:00 от Большого колеса обозрения. Далее на Центральной эстраде состоится концерт.
Вход свободный.
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