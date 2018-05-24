В Измайлове 27 мая пройдет карнавальное шествие

На территории Измайловского парка состоится большая праздничная программа, посвященная, в том числе, предстоящему Чемпионату мира по футболу.

В последнее воскресенье мая Измайловский парк будет напоминать Рио-де-Жанейро: здесь пройдет по аллее Большого круга карнавальное шествие, а вечером состоится большой концерт бразильских ритмов, музыки и песен. Футбол — главная тема мероприятия, что найдет отражение в костюмах участников шествия, а также в музыкальном репертуаре карнавала.

Стоит сказать, что карнавал организован в рамках Московского самба фестиваля. На него приедут барабанщики и танцоры из множества регионов России и стран бывшего СССР, гости из Европы, и, конечно, Бразилии. Фестиваль при поддержке посольства Бразилии в Москве организует московская студия бразильских барабанов «SAMBA REAL».

Шествие начнется в 16:00 от Большого колеса обозрения. Далее на Центральной эстраде состоится концерт.

Вход свободный.