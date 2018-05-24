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Измайловские пианисты показали свое мастерство
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Измайловские пианисты показали свое мастерство 

Управа района Измайлово города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Учащиеся студии «Фортепиано» Центра культуры и спорта «Измайлово» выступили с отчетным концертом.
Юные музыканты, которые занимаются в студии «Фортепиано» у педагогов Елены Погарской и Людмилы Воронцовой, на прошлой неделе выступили перед жителями района с отчетным концертом.
Гости и родители музыкальных исполнителей окунулись в атмосферу гармонии и музыкальной красоты. Воспитанники студии исполняли как произведения классиков (Моцарта, Штейбельта, Черни, Николаева, Островского и Сеневиль), так и народные мелодии, вальсы и этюды.
В этот день со сцены звучали также украинские и русские народные песни в исполнении учеников и преподавателей.
По окончании концертов, а они шли два дня, родители высоко оценили труд своих детей овациями и криками «Браво!». Зрители отметили, что репертуар был насыщенным и очень качественным.
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