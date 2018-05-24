Измайловские пианисты показали свое мастерство

Учащиеся студии «Фортепиано» Центра культуры и спорта «Измайлово» выступили с отчетным концертом.

Юные музыканты, которые занимаются в студии «Фортепиано» у педагогов Елены Погарской и Людмилы Воронцовой, на прошлой неделе выступили перед жителями района с отчетным концертом.

Гости и родители музыкальных исполнителей окунулись в атмосферу гармонии и музыкальной красоты. Воспитанники студии исполняли как произведения классиков (Моцарта, Штейбельта, Черни, Николаева, Островского и Сеневиль), так и народные мелодии, вальсы и этюды.

В этот день со сцены звучали также украинские и русские народные песни в исполнении учеников и преподавателей.

По окончании концертов, а они шли два дня, родители высоко оценили труд своих детей овациями и криками «Браво!». Зрители отметили, что репертуар был насыщенным и очень качественным.