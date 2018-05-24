Вадим Самойлов даст в Петербурге концерт в честь 30-летия «Агаты Кристи»

Основатель и лидер легендарной группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов даст в Петербурге концерт в честь 30-летия коллектива. Программа «XXX» прозвучит в клубе «А2 Green Concert» 17 ноября.

Специально к юбилею группы Самойлов выпустил композицию «Где-то между» на музыку Александра Козлова — сооснователя и клавишника «Агаты Кристи», ушедшего из жизни в 2001 году.

«Я благодарю от всех души поклонников, которые до сих пор, сквозь все годы, несут любовь к этой музыке, и посвящаю грядущие концерты 30-летию группы, — подчеркнул Самойлов. — Отметим юбилей группы ее старыми хитами и, конечно, новыми песнями».

Группа «Агата Кристи» просуществовала более 20 лет. В 2010 году творческие пути братьев Самойловых разошлись.