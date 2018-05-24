В московском парке «Музеон» пройдет празднование 315-летия Петербурга

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости . Празднование 315-летия Санкт-Петербурга состоится в московском парке «Музеон» в субботу, сообщили в четверг в пресс-службе «Мосгорпарка».

"В парке искусств «Музеон» 26 мая при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга состоится мероприятие, посвящённое 315-летию Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.