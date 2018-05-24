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В московском парке «Музеон» пройдет празднование 315-летия Петербурга
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В московском парке «Музеон» пройдет празднование 315-летия Петербурга 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Празднование 315-летия Санкт-Петербурга состоится в московском парке «Музеон» в субботу, сообщили в четверг в пресс-службе «Мосгорпарка».
"В парке искусств «Музеон» 26 мая при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга состоится мероприятие, посвящённое 315-летию Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в 14.00 начнется концерт «Город над вольной Невой», где прозвучат фрагменты произведений композиторов Петра Чайковского, Жоржа Бизе, Вольфганга Амадея Моцарта, Николая Римского-Корсакова и других. Исполнит их международный симфонический оркестр «Таврический» под дирижерством народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова.
Кроме того, на сцену поднимутся солисты Мариинского театра Карина Чепурнова и Илья Селиванов, солист Венской оперы Олег Лоза, солист Большого театра — Александр Миминошвили и другие солисты оперных театров Санкт-Петербурга, рассказали в «Мосгорпарке». Шоу объединит классическую музыку и современные технологии.
Завершит фестиваль прямая трансляция концерта «Классика на Дворцовой»: на фоне Зимнего дворца для жителей и гостей двух столиц прозвучат шедевры великих композиторов в исполнении симфонического оркестра Михайловского театра под управлением Михаила Татарникова и звезд современной оперной сцены: Роберто Аланья, Александры Куржак, Валентины Нафорницэ, Венеры Гимадиевой и Алексея Маркова, заключили в пресс-службе.
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