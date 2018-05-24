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Детский струнный квартет «Gradus Quartet» даст первый концерт в Щукине
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Детский струнный квартет «Gradus Quartet» даст первый концерт в Щукине 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Детский струнный квартет современной музыки «Gradus Quartet» даст свой первый концерт 2 июня в районе Щукино.
— Струнный квартет, состоящий из учащихся детской музыкальной школы имени Танеева, образовался чуть больше года назад. Поводом собраться стало исполнение пьесы Александра Маноцкова на церемонии вручения премий The Art Newspaper. В течение года юные музыканты под руководством педагога школы Елены Орловой занимались созданием собственной концертной программы. В нее вошли сочинения самих музыкантов, современная музыка, интерпретации старинной музыки, импровизации, — рассказали в пресс-службе галереи «Граунд Ходынка».
Вход свободный. Концерт пройдет по адресу: ул. Ирины Левченко, д. 2. Дополнительная информация по телефону 8 (499) 198-76-84. (ео)
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