Gucci Mane выпустил новый клип

Gucci Mane представил новый клип на сингл «Solitaire», увидевший свет в марте этого года. В записи композиции и видео также принимали участие рэпер Lil Yachty и хип-хоп трио Migos. Вместе музыканты, не в первый раз объединяющиеся для общей работы, называют себя Glacier Boyz.

Название клипа «Solitaire» переводится с английского как «солитер» — историческое название крупного бриллианта, вставленного в ювелирное украшение отдельно, без других камней. В представленном клипе эстетика, заявленная в названии, сохранена полностью: наравне с Migos, Gucci Mane и Lil Yachty бриллианты в разных формах и вариациях присутствуют в кадре на правах главных героев.

Напомним, релиз последнего на данный момент альбома Gucci Mane «El Gato: The Human Glacier» состоялся 22 декабря 2017 года. В его записи принимала участие восходящая звезда рэп-индустрии трэп-исполнитель 21 Savage.