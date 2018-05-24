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Gucci Mane выпустил новый клип
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Gucci Mane выпустил новый клип 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Gucci Mane представил новый клип на сингл «Solitaire», увидевший свет в марте этого года. В записи композиции и видео также принимали участие рэпер Lil Yachty и хип-хоп трио Migos. Вместе музыканты, не в первый раз объединяющиеся для общей работы, называют себя Glacier Boyz.
Название клипа «Solitaire» переводится с английского как «солитер» — историческое название крупного бриллианта, вставленного в ювелирное украшение отдельно, без других камней. В представленном клипе эстетика, заявленная в названии, сохранена полностью: наравне с Migos, Gucci Mane и Lil Yachty бриллианты в разных формах и вариациях присутствуют в кадре на правах главных героев.
Напомним, релиз последнего на данный момент альбома Gucci Mane «El Gato: The Human Glacier» состоялся 22 декабря 2017 года. В его записи принимала участие восходящая звезда рэп-индустрии трэп-исполнитель 21 Savage.
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