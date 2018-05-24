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Акустический концерт состоится на Перерве
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Акустический концерт состоится на Перерве 

Управа района Марьино 1 час назад
В пятницу, 25 мая, в библиотеке №129 на улице Перерва состоится акустический концерт Михаила Шмелева «Бархатный рок».
— В программе — авторские песни воронежского музыканта с «бархатной» тембровой окраской голоса. Михаил Шмелев представит зрителям любовную, гражданскую, философскую лирику, — отметили организаторы.
Концерт начнется в 19.00 по адресу: улица Перерва дом 56/2, станция метро «Братиславская». Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/716092/. (то)
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