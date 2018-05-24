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Вокалисты Академии песни «Открытые сердца» выступят во Дворце творчества «Хорошево»
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Вокалисты Академии песни «Открытые сердца» выступят во Дворце творчества «Хорошево» 

Управа района Хорошевский города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В большом зале Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» 27 мая состоится концерт Академии песни «Открытые сердца».
— Для посетителей с творческими номерами выступят воспитанники Театра хореографических миниатюр «Балаганчик» и Детского театра песни «Солнечный круг». Руководители объединений — Софья Кузнецова и Лилия Пономарева. Приглашаем детей и взрослых, — отметили в пресс-службе Дворца творчества.
Концерт начнется в 14.00 по адресу улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 1. Вход для всех желающих свободный. (ск)
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