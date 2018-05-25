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Дженнифер Лопес и Cardi B выпустили новый клип
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Дженнифер Лопес и Cardi B выпустили новый клип 

Fancy Journal 26 минут назад
Звезда поп-сцены Дженнифер Лопес и рэп-принцесса Cardi B выпустили клип на совместную композицию «Dinero». В записи трека также принимал участие DJ Khaled. Режиссером черно-белого видео выступил Джозеф Кан, работавший ранее с Гвен Стефани, Бритни Спирс, Шакирой, Pussycat Dolls, Джанет Джексон и Эминемом.
Действие зажигательной видео-истории разворачивается в шикарном особняке с парком дорогих машин, сексуальными слугами, пачками долларовых купюр, на которых героини жарят маршмэллоу, экзотическими птицами и прочими атрибутами роскошной жизни. Название песни «Dinero» переводится с испанского как «Деньги». Их важность и значимость звездный состав в лице Джей Ло, Cardie B и DJ Khaled в новом клипе и продемонстрировал.
Напомним, в начале этой недели Cardi B представила сольное музыкальное видео на сингл «Be Careful», вошедший в ее дебютную пластинку «Invasion Of Privacy». Что касается Дженнифер Лопес, то в данный момент известно, что певица работает над новым испаноязычным альбомом. Предыдущий «A. K. A.» вышел в 2014 году.
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