Дженнифер Лопес и Cardi B выпустили новый клип

Действие зажигательной видео-истории разворачивается в шикарном особняке с парком дорогих машин, сексуальными слугами, пачками долларовых купюр, на которых героини жарят маршмэллоу, экзотическими птицами и прочими атрибутами роскошной жизни. Название песни «Dinero» переводится с испанского как «Деньги». Их важность и значимость звездный состав в лице Джей Ло, Cardie B и DJ Khaled в новом клипе и продемонстрировал.

Напомним, в начале этой недели Cardi B представила сольное музыкальное видео на сингл «Be Careful», вошедший в ее дебютную пластинку «Invasion Of Privacy». Что касается Дженнифер Лопес, то в данный момент известно, что певица работает над новым испаноязычным альбомом. Предыдущий «A. K. A.» вышел в 2014 году.