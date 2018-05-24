Доступен новый диск Chvrches «Love Is Dead»

В сети появилась новая студийная работа Chvrches «Love Is Dead». Пока, ознакомиться можно вы нашем паблике в «Вконтакте». Пластинка стала третьей полноценной работой британского синти-поп трио. Релиз продвигается лейблами «Virgin» и «Glassnote». Ранее, в поддержку диска вышли синглы «Get Out», «My Enemy», «Never Say Die» и «Miracle». https://www.youtube.com/watch?v=LHUKKrcXfJs Продюсерами альбома выступили Chvrches и Greg Kurstin. Пластинка включила в себя тринадцать композиций, включая фит с Matt Berninger. https://www.youtube.com/watch?v=fKuxh0E9mSI