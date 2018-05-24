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Нетребко, Доминго и Гергиев выступят на Красной площади перед ЧМ-2018
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Нетребко, Доминго и Гергиев выступят на Красной площади перед ЧМ-2018 

Москва24 34 минуты назад
Фото: Москва24
13 июня состоится грандиозный гала-концерт звезд мировой сцены, посвященный чемпионату мира по футболу. Денис Мацуев, Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роберто Аланья, Хуан Диего Флорес, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова выступят на Красной площади в Москве. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра, дирижер — маэстро Валерий Гергиев.
Артисты соберутся вместе, чтобы посвятить свое выступление чемпионату, ведь музыка и спорт — это универсальные языки, на которых говорят люди самых разных национальностей. Музыка и спорт усиливают друг друга, объединяя людей вне зависимости от их возраста и пола, профессии и достатка, политических взглядов и религиозных убеждений. Именно поэтому так популярна традиция открывать крупнейшие спортивные соревнования знаменательными гала-концертами, на которых собираются лучшие исполнители со всего мира.
Примечательно то, что чаще всего спортивные состязания открывают именно оперные звезды, потому что классическая музыка — это универсальный код, понятный жителям всех стран. Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас, открывавшие Олимпиаду в Барселоне, задали высокую исполнительскую планку, которую спустя несколько лет поддержал Лучано Паваротти, прославивший на весь мир арию Nessun Dorma на Зимних Олимпийских играх в Турине.
Высокий уровень мастерства продемонстрируют и российские артисты, живущие сегодня в разных странах мира и выступающие в лучших оперных театрах. Они известны своим талантом и виртуозностью, трудолюбием и уникальным отношением к жизни. Именно они представляют Россию на мировой культурной арене сегодня, и именно они специально приедут поздравить хозяйку ЧМ-2018 с открытием грандиозного спортивного праздника.
Звезды мировой сцены исполнят лучшие произведения классического репертуара.
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