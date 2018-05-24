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В Нижнем Новгороде пройдут гастроли театра оперы и балета Республики Коми
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В Нижнем Новгороде пройдут гастроли театра оперы и балета Республики Коми 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Гастроли Государственного театра оперы и балета Республики Коми пройдут с 6 по 10 июня на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина.
60 лет назад 26 августа 1958 года в дни празднования образования Коми автономии в городе Сыктывкар премьерой оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» открылся Республиканский музыкальный театр Коми АССР.
С первых дней своего существования театр стал неотъемлемой частью культурной жизни Республики Коми, главной ее сценой, на которой сосредоточены основные профессиональные исполнительские силы и представлены все музыкальные жанры. С 1992 года театр получил статус «Государственный театр оперы и балета Республики Коми».
В свой юбилейный 60-й театральный сезон в рамках программы «Большие гастроли» театр оперы и балета Республики Коми приглашает зрителей Нижнего Новгорода на свои лучшие спектакли.
В спектаклях заняты ведущие солисты оперной и балетной труппы театра, приглашенные солисты — лауреат международных конкурсов Елена Аюшеева (г. Москва) и лауреат международных конкурсов Заслуженный артист республики Бурятия Чингис Аюшеев (Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко), артисты, хор, оркестр театра и семилетние воспитанники Детской студии классического балета Государственного театра оперы и балета Республики Коми. Музыкальный руководитель гастролей, дирижер спектаклей — главный дирижер театра оперы и балета Республики Коми Лауреат VII Республиканского театрального конкурса им. С. Ермолина Азат Максутов.
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