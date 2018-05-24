В Нижнем Новгороде пройдут гастроли театра оперы и балета Республики Коми

Гастроли Государственного театра оперы и балета Республики Коми пройдут с 6 по 10 июня на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина.

60 лет назад 26 августа 1958 года в дни празднования образования Коми автономии в городе Сыктывкар премьерой оперы П. И. Чайковского « Евгений Онегин » открылся Республиканский музыкальный театр Коми АССР.

С первых дней своего существования театр стал неотъемлемой частью культурной жизни Республики Коми, главной ее сценой, на которой сосредоточены основные профессиональные исполнительские силы и представлены все музыкальные жанры. С 1992 года театр получил статус «Государственный театр оперы и балета Республики Коми».

В свой юбилейный 60-й театральный сезон в рамках программы «Большие гастроли» театр оперы и балета Республики Коми приглашает зрителей Нижнего Новгорода на свои лучшие спектакли.