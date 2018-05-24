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Оркестр Волынщиков Москвы представляет шоу Freedom
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Оркестр Волынщиков Москвы представляет шоу Freedom 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: партнерский материал
26 и 27 июня в Московском Международном доме Музыки пройдут концерты Оркестра Волынщиков Москвы и клуба исторической реконструкции «Серебряный волк».
Первый в России профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов под руководством Артемия Воробьева представит новую программу Freedom. Она приурочена к неофициальному дню празднования Независимости Шотландии — победе в битве при Бэннокбёрне.
Каждое выступление Оркестра Волынщиков Москвы — это красочное динамичное шоу, в корне меняющее общепринятые представления об этом традиционном шотландском инструменте.
Строгая классика и озорной фольклор, взрывной рок и не знающая границ поп-музыка — в исполнении волынщиков и барабанщиков Оркестра обретают совершенно новое звучание. Freedom — это освобождение от стереотипов, от рутины повседневной жизни, от всего, что мешает нам искренне радоваться жизни.
Украшением шоу станут каскадерские трюки, бои на мечах от участников клуба исторической реконструкции «Серебряный волк», интерактивные игры. Ну и, конечно, зрителей ММДМ ждут неизменно великолепная акустика и живой звук Оркестра Волынщиков Москвы!
Билеты в продаже.
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