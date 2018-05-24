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2 июня жителей района Старое Крюково приглашают на бесплатный концерт Александра Князева
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2 июня жителей района Старое Крюково приглашают на бесплатный концерт Александра Князева 

Управа района Старое Крюково 3 часа назад
Фото: Управа района Старое Крюково
Музыкантов такого масштаба как Александр Князев называют универсалами. Будучи всемирно известным виолончелистом-виртуозом, он из любви к Баху научился играть на органе, а из любви к Моцарту пару лет назад сел за рояль.
6 июня в Большом зале консерватории состоится уникальный концерт в рамках авторского абонемента Александра Князева, в котором он исполнит на рояле два фортепианных концерта Моцарта 13-й и 14-й, в сопровождение симфонического оркестра, а также Симфонию-Concertante для скрипки и виолончели с оркестром.
Жителям Зеленограда выпала уникальная возможность услышать одну часть этого концерта 2 июня в 18.00 в КЦ «Зеленоград».
В программе: В. Моцарт, Концерт №14 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, KV449; В. Моцарт, Концерт №13 для фортепиано с оркестром до мажор, KV415; И. Брамс, Соната для альта и фортепиано №1 фа минор, Op. 120.
Исполнители: Александр Князев (фортепиано), Аглая Сац (фортепиано), Серафима Князева (альт).
Вход свободный (6+).
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