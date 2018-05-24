Воспитанники ДШИ им. Римского-Корсакова приняли участие в музыкальном фестивале

Воспитанники духового отделения ДШИ имени Н. А. Римского-Корсакова, который входит в состав кусковской школы искусств, приняли участие в отборочном этапе фестиваля «Спасская башня — детям».

В фестивале принял участие детский духовой оркестр школы под руководством А. Пасынкова. Этот оркестр очень любят в Новогиреево, т.к. он часто принимает участие в районных концертах, совершенствует свое мастерство на разных фестивалях и конкурсах.

В парке «Зарядье» конкурс на этот раз собрал порядка 30 детских музыкальных коллективов не только из столицы, но и из разных регионов страны. В репертуаре исполнителей самая разнообразная музыка — от классики до рока.

Как отметил руководитель дирекции фестиваля «Спасская башня» С. Смирнов, данный отборочный конкурс стал путёвкой для лучших исполнителей, которые примут участие в грандиозном международном военно-музыкальном фестивале на Красной площади.