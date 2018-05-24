Ещё
Воспитанники ДШИ им. Римского-Корсакова приняли участие в музыкальном фестивале
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Воспитанники ДШИ им. Римского-Корсакова приняли участие в музыкальном фестивале 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Воспитанники духового отделения ДШИ имени Н. А. Римского-Корсакова, который входит в состав кусковской школы искусств, приняли участие в отборочном этапе фестиваля «Спасская башня — детям».
В фестивале принял участие детский духовой оркестр школы под руководством А. Пасынкова. Этот оркестр очень любят в Новогиреево, т.к. он часто принимает участие в районных концертах, совершенствует свое мастерство на разных фестивалях и конкурсах.
В парке «Зарядье» конкурс на этот раз собрал порядка 30 детских музыкальных коллективов не только из столицы, но и из разных регионов страны. В репертуаре исполнителей самая разнообразная музыка — от классики до рока.
Как отметил руководитель дирекции фестиваля «Спасская башня» С. Смирнов, данный отборочный конкурс стал путёвкой для лучших исполнителей, которые примут участие в грандиозном международном военно-музыкальном фестивале на Красной площади.
Фото — Александр Калугин
Управа района Новогиреево: последние новости
В Кусково прозвучит лучшая музыка прошлых столетий На экскурсию в метро отправились воспитанники социального городского лагеря Новый вид театрального творчества представили ученикам школы №2072
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя2
Тест: вы москвич или «понаехавший»?126
Как живут актёры с дефектами внешности4
«Ужас был настоящим»: как снимали «Полосатый рейс»1
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино10
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение