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На Михайлова состоится концерт классической музыки
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На Михайлова состоится концерт классической музыки 

Управа Рязанского района 2 часа назад
В здании детской музыкальной школы имени Нейгауза 25 мая дадут концерт классической музыки. На сцене концертного зала выступят ученики фортепианного отделения.
— Воспитанники нашей школы исполнят произведения классиков. Это последний концерт среди отчетных в текущем учебному году, — пояснила заведующая методической и учебной работой музыкальной школы Ия Дубограева.
Концерт начнется в 18.00. Вход свободный, приглашаются все желающие.
Добавим, что детская музыкальная школа имени Генриха Нейгауза находится по адресу улица Михайлова, дом 20, корпус 2. (мю)
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