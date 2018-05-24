На Михайлова состоится концерт классической музыки 

В здании детской музыкальной школы имени Нейгауза 25 мая дадут концерт классической музыки. На сцене концертного зала выступят ученики фортепианного отделения.
— Воспитанники нашей школы исполнят произведения классиков. Это последний концерт среди отчетных в текущем учебному году, — пояснила заведующая методической и учебной работой музыкальной школы Ия Дубограева.
Концерт начнется в 18.00. Вход свободный, приглашаются все желающие.
Добавим, что детская музыкальная школа имени Генриха Нейгауза находится по адресу улица Михайлова, дом 20, корпус 2. (мю)