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В Петербурге выступит группа «The Kills»
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В Петербурге выступит группа «The Kills» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
«The Kills» ‒ англо-американский дуэт Элисон Моссхарт и Джейми Хинса.
Напомним, концерт пройдет 4 июня в клубе «Космонавт».
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