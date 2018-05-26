В Москве оркестр военных дирижеров даст большой концерт

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости . Концерт программы «Военные оркестры в парках» состоится в субботу, 26 мая, в 15.00 мск в Парке Победы на Поклонной горе, сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

"Музыкальный праздник для жителей и гостей столицы развернется у Цветочных часов. Главными участниками мероприятия станут музыканты Оркестра курсантов военного института (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации — постоянные участники Парадов Победы на Красной площади и фестиваля «Спасская башня», — отметили организаторы.

Также в концерте примет участие Московский Международный Хор под управлением выпускника дирижерско-хорового и оперно-симфонического факультетов Московской государственной консерватории имени Чайковского Сергея Сидоренко

Оркестр также участвует в различных международных конкурсах, является частым гостем на телевидении и радио. Многие выпускники института военных дирижеров стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов, а возглавляемые ими коллективы ведут концертную деятельность в России и за рубежом. Профессорско-преподавательский состав военного института состоит из высокопрофессиональных специалистов, удостоенных почетных званий.

В программе у коллектива множество сюрпризов, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя, обещают организаторы.

Институт (военных дирижеров) — уникальное учебное заведение, осуществляющее подготовку военных дирижеров с высшим музыкальным образованием для Вооруженных Сил Российской Федерации и иностранных государств. История учебного заведения восходит к 1935 году, когда на базе отделения оркестрового факультета Московской государственной консерватории был создан военный факультет.

Московский Международный Хор основан в 2000 году. Хор — объединение единомышленников, которых связывает искренняя любовь к музыке и хоровому пению из России и других стран мира. Участники хора — служащие, студенты и дипломаты, работающие в Москве. Хор исполняет широкий репертуар от классических шедевров до джаза, зарубежной популярной музыки, мелодий из фильмов и мюзиклов. Два раза в год, в мае и декабре, хор дает концерты, сборы от которых идут на благотворительные цели.