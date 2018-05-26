Ещё
В Москве оркестр военных дирижеров даст большой концерт
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В Москве оркестр военных дирижеров даст большой концерт 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Концерт программы «Военные оркестры в парках» состоится в субботу, 26 мая, в 15.00 мск в Парке Победы на Поклонной горе, сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
"Музыкальный праздник для жителей и гостей столицы развернется у Цветочных часов. Главными участниками мероприятия станут музыканты Оркестра курсантов военного института (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации — постоянные участники Парадов Победы на Красной площади и фестиваля «Спасская башня», — отметили организаторы.
Также в концерте примет участие Московский Международный Хор под управлением выпускника дирижерско-хорового и оперно-симфонического факультетов Московской государственной консерватории имени Чайковского Сергея Сидоренко.
Оркестр также участвует в различных международных конкурсах, является частым гостем на телевидении и радио. Многие выпускники института военных дирижеров стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов, а возглавляемые ими коллективы ведут концертную деятельность в России и за рубежом. Профессорско-преподавательский состав военного института состоит из высокопрофессиональных специалистов, удостоенных почетных званий.
В программе у коллектива множество сюрпризов, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя, обещают организаторы.
Институт (военных дирижеров) — уникальное учебное заведение, осуществляющее подготовку военных дирижеров с высшим музыкальным образованием для Вооруженных Сил Российской Федерации и иностранных государств. История учебного заведения восходит к 1935 году, когда на базе отделения оркестрового факультета Московской государственной консерватории был создан военный факультет.
Московский Международный Хор основан в 2000 году. Хор — объединение единомышленников, которых связывает искренняя любовь к музыке и хоровому пению из России и других стран мира. Участники хора — служащие, студенты и дипломаты, работающие в Москве. Хор исполняет широкий репертуар от классических шедевров до джаза, зарубежной популярной музыки, мелодий из фильмов и мюзиклов. Два раза в год, в мае и декабре, хор дает концерты, сборы от которых идут на благотворительные цели.
РИА Новости: последние новости
Российский национальный оркестр завершает сезон романтической программой Британец Эд Ширан признан "лучшим артистом" по версии журнала Billboard Электрогитару, на которой играл Боб Дилан, продали в США за $490 тысяч
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: вы москвич или «понаехавший»?130
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели5
Фильмы, которые никто не смотрит два раза10
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение