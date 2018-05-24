В Армении предлагают изменить музыку гимна на мелодию советского периода

ЕРЕВАН, 24 мая. /Спец. корр. ТАСС Евгений Задорожный/. Руководство дома-музея советского и армянского композитора Арама Хачатуряна в Ереване выдвинуло инициативу по изменению гимна Армении.

Основой для нового гимна, по мнению авторов идеи, должна стать музыка Хачатуряна, использовавшаяся в гимне Армянской ССР, рассказала корреспонденту ТАСС директор дома-музея композитора, профессор Ереванской консерватории Армине Григорян.

"Подобная идея уже давно обсуждается в обществе, многие люди считают, что нынешний гимн недостаточно точно передает дух нашего народа и страны. Вопрос о возврате к гимну, написанном великим Хачатуряном, обсуждался уже не раз, — отметила автор инициативы. — Сейчас, на наш взгляд, настал тот момент, когда можно делать активные шаги в этом направлении, поскольку за последний месяц у нас в республике произошло очень много перемен, и их дух все еще витает в воздухе".

Она отметила, что важным этапом продвижения идеи является ее широкое обсуждение среди граждан Армении. «Нам важна реакция общества на инициативу, поэтому первым шагом была именно петиция. Хотя реакции были разные, в целом люди положительно восприняли задумку. Но нам важно мнение не только наших соотечественников, но и представителей диаспоры», — заявила Григорян.

Вторым шагом, по мнению директора музея, будет официальное обращение к властям республики. Текст гимна, по ее словам, может быть либо полностью написан заново, либо составлен на основе слов гимна Советской Армении, написанных Арменаком Саркисяном. «Тем более мы знаем, что сама тема гимна была взята из древнего армянского эпоса „Ширакан“, — добавила автор идеи.

Гении — вне политической конъюнктуры

В ответ на критику Григорян подчеркнула, что в первую очередь делает акцент на личности и музыке Хачатуряна, а не на связь произведения с советским прошлым. „Люди, которые не согласны с нашей инициативой, аргументируют это тем, что гимн на музыку Хачатуряна был символом советского периода в истории Армении. Но мы, в первую очередь, опираемся именно на музыку Хачатуряна, творчество которого вне времени и политического строя, — отметила Григорян. — Музыка была создана не просто гением, но и человеком, олицетворяющим культуру Армении. Благодаря ему во всем мире узнали армянскую музыку, поэтому сам Хачатурян — это своеобразный символ нашей страны“.

Соответствующая петиция размещена на сайте Change.org, за два дня в пользу инициативы проголосовали до 1 тыс. человек.

Нынешний гимн Армении — песня „Наша Родина“ на музыку композитора Барсега Каначяна и стихотворение поэта Микаэла Налбандяна — был утвержден 1 июля 1991 года. Гимн Армянской ССР на музыку Хачатуряна и слова Саркисяна использовался с 1944 по 1991 ггоды.

Всемирно известный мэтр из большой страны

Арам Хачатурян (1903-1978) — народный артист СССР (1954), один из крупнейших композиторов XX века, дирижер. Автор трех балетов, трех симфоний, шесть концертов, огромного количества произведений вокальной, хоровой, инструментальной и программной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, а также музыки Государственного гимна Армянской ССР (1944).

Был удостоен ряда наград и званий, в их числе — Герой Социалистического Труда (1973), Ленинская премия (1959), четыре Сталинских премии (1941, 1943, 1946, 1950) и Государственная премия СССР (1971). Хачатурян был выпускником и почетным профессором Московской консерватории.