Самойлова снова планирует поехать на Евровидение

Юлия Самойлова рассказала, как жестко раскритиковал ее выступление отец, и призналась, что вновь хочет на Евровидение.

После провального выступления на Евровидении Юле Самойловой не позавидуешь. Певицу критикуют все кому не лень! Ее призывают уйти из профессии и навсегда покинуть сцену, называя Юлю главным провалом России на Евровидении за последние 20 лет. Но сама девушка рук не опускает.

Юля постепенно возвращается к привычной жизни. Эмоции от неудачного выступления в Португалии еще не остыли. Ее пытаются отвлечь любимый муж, друзья, родители… Но не получается.

— Мой главный и самый строгий критик — папа, — говорит Юля. — Он вместе с мамой был в Лиссабоне. После выступления мне сказал: «Ну, конечно, спела хреново». Правда, потом добавил, что не настолько, как могло бы быть. В этот день с самого начала все пошло не так. Я перенервничала, взяла на себя слишком много… До полуфинала у нас были выступления с этой песней, я очень хорошо пела, родители были довольны. Но в день конкурса довела себя до такой степени, что, еще не выходя на сцену, уже чуть не плакала. Волновалась!

Когда началась песня, Самойлова поняла, что ей предстоят одни из самых трудных минут в жизни. Не хватало дыхания, а еще появились странные ощущения… будто ком в горле.

— Чтобы этого не было, я пропустила пару слов, — говорит Юля. — Не забыла, как потом все писали. Просто подумала, что отдышусь и потом продолжу. Я очень сожалею, что переволновалась и не оправдала надежд людей, которые меня поддерживали. Безусловно, Евровидение — колоссальный опыт в моей жизни, о котором я буду вспоминать всегда.

Многие переживали, что во время конкурса Юля столкнется с негативом со стороны конкурсантов. Ведь к России в мире сейчас не самое лучшее отношение. Но Самойлова признается: ничего подобного она не заметила.

— Все были доброжелательны и позитивны, — говорит певица. — Агрессии в мою сторону тоже не было. Конкурсанты были приветливы. Такой мысли: «Эй, ты мой враг!» ни у кого не было, все были дружелюбно настроены друг к другу. Хотя с ребятами из других стран мы виделись только перед красной дорожкой, которая была синего цвета. На репетиции времени не было, жесткий тайминг.

От победительницы Евровидения Нетты Барзилай у Юли остались приятные впечатления. Журналисты ругали Барзилай, что та была закрыта и почти не давала интервью. Но Самойлова уверена: Барзилай все делала правильно.

— На мой взгляд, в этом нет ничего плохого, — рассуждает Юля. — Человек поставил себе цель хорошо спеть. Она не растрачивала себя ни на что, что могло ее отвлекать, копила энергию. Нетта клёвая. У нее яркий номер и необычная песня. Она заслужила эту победу!

От поездки на Евровидение Юлю отговаривала Алла Пугачева . С ней Самойлова познакомилась на конкурсе «Фактор А» и с тех пор считает своим наставником. Алла предчувствовала: в этом году Юле ничего хорошего в Португалии не светит. Так и вышло.

— Алла Борисовна после конкурса мне пока не звонила, — продолжает певица. — На самом деле многие советовали мне отказаться от поездки. У меня самой были такие мысли. Особенно в тот момент, когда я понимала, что подготовка идет не так, как предполагала. Но потом я взвесила все за и против и решила, что смогу справиться с поставленной задачей. Все-таки это моя мечта, пусть наивная. Но я шла к ней долгие годы и рада, что это произошло в моей жизни!

Сейчас певице предстоит научиться справляться с огромной волной критики, которая на нее обрушилась. Ежедневно ее странички в социальных сетях атакуют сотни недовольных.

— Шквал критики обрушился на меня еще до объявления песни, — продолжает певица. — Так как у меня на тот момент было достаточно много свободного времени, я обращала внимание на подобные комментарии. Наверное, это как маятник. Сначала было много положительных отзывов, потом противовес. Я все равно считаю, что нужно двигаться дальше. Если бы я всегда, делая ошибки, уходила с пути творчества, сейчас ничего не было бы…

Самойлова предлагает в следующем году отправить на Евровидение певицу Манижу. А сама признается: она еще возьмет реванш.