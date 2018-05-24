Концерт в честь 30-летия группы «Король и Шут»

Лето — время двух важных дат в истории «Короля и Шута», одна из которых стала трагической. Каждый год, в День Памяти и День Рождения Михаила Горшенёва , его друг и соратник Андрей Князев , при поддержке «Фонда памяти Михаила Горшенёва», выступает в обеих столицах со специальными концертами, посвящёнными культовой группе и легендарному музыканту.

2018 год — особенный для истории «Короля и Шута»: исполнится пять лет с момента, когда оборвалась жизнь Михаила Горшенёва; и тридцать — с тех пор, как он решил связать свою жизнь с музыкой. Это судьбоносное решение впоследствии изменило не только его собственную жизнь, но и преобразило жизни тысяч поклонников его безусловного таланта.

В далёком 1988 году, в Ленинграде, у Михаила Горшенёва вместе с одноклассниками возникла идея создания группы. Так на свет появился проект, ориентированный на игру в стиле «панк-рок», с соответствующими текстами и музыкой.

Знакомство Михаила «Горшка» Горшенёва с Андреем «Князем» Князевым в реставрационном училище Санкт-Петербурга годом спустя кардинально изменило концепцию коллектива. Андрей писал на музыку тексты, представляющие собой разнохарактерные мини-истории, в основе которых лежали сюжеты из русского фольклора, фэнтези, мифов и легенд. Михаил же выступил в качестве основного композитора команды.

Так «тремя китами», на которых базировалась популярность культового коллектива, стали: самобытная музыка Горшка, ориентированная на звучание лучших представителей западной панк-рок-сцены; фирменные «сказочные» тексты Князя; небанальный имидж двух вокалистов: яркие, контрастные сценические образы, адаптированные под идею команды. Всё это сформировало уникальную творческую концепцию «Короля и Шута» — группы, которая стала легендой не только на российской рок-сцене, но и далёко за её пределами.

Богатое наследие команды включает в себя 10 выдающихся студийных альбомов и несколько блестящих концертных релизов. «Программной» пластинкой раннего «Короля и Шута» по праву считается первый официальный альбом группы — «Камнем по голове». Именно в его честь озаглавлен предстоящий концерт Андрея Князева в Санкт-Петербурге. Это выступление станет особым для музыкантов и зрителей во всех смыслах.

19 июля 2013 года Михаил Горшенёв ушёл из жизни. В истории «Короля и Шута» была поставлена точка, но память об её основателе — бессмертна. Спустя пять лет, 19 июля 2018 года, в Петербургском СКК состоится концерт-посвящение легендарному музыканту.

2018 год станет юбилейным не только для «Короля и Шута». 7 августа 2018 года Михаилу Горшенёву могло бы исполниться 45 лет. На предстоящем концерте поклонники смогут снова погрузиться в атмосферу былых времён, когда Шут созывал гостей, а зрители чувствовали восторг и единение с любимой музыкой и уникальным стилем команды!

Большой концерт в СКК станет символическим событием в истории «Короля и Шута», которая продолжается благодаря любимым песням, звучащим в наших сердцах.

Специально для этого масштабного концерта восстанавливаются оригинальные концертные аудио— и видеозаписи Михаила Горшенёва, которые особым образом будут представлены в Санкт-Петербурге в формате мультимедийной голограммы. Сложная работа по реализации этого высокотехнологичная проекта уже началась. Результатом

должен стать уникальный симбиоз «живого» выступления музыкантов с голографическим аудио— и видеоизображением Горшка в рамках общей сценографии.

Программа этого памятного мероприятия носит символическое название «Камнем по голове», а зрителей ждут все нетленные хиты «Короля и Шута» с главных альбомов культовой группы в исполнении команды Андрея Князева, при поддержке «Фонда памяти Михаила Горшенёва», основанного его вдовой — Ольгой.

По традиции, на сцену выйдет и дочь Михаила — Александра Горшенёва, которая вместе с Князем исполнит одну из композиций своего отца.

Ждём всех поклонников «Короля и Шута» 19 июля в Петербургском СКК на большом концерте, посвящённом Михаилу Горшенёву и 30-летию легендарной группы!