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Джанго даст концерт в поддержку сборной России по футболу
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Джанго даст концерт в поддержку сборной России по футболу 

Свободная пресса 1 час назад
27 мая в московском «Главклубе» состоится концерт Джанго «Станем номер один» — одноименную песню исполнитель сочинил в поддержку сборной России по футболу, которой этим летом предстоит сыграть на домашнем чемпионате мира.
Песню «Станем номер один» сам автор представляет как «гимн к чемпионату мира».
Спорт является важной темой творчества Джанго, песня «Холодная весна» 2005 года стала саундтреком фильма «Бою с тенью».
Концерт Джанго «Станем номер один» начнется в 20:00.
Справка «СП»
Алексей Поддубный известен под псевдонимом Джанго — российский поп/рок/фолк-композитор, исполнитель, вокалист и аранжировщик. Лидер и руководитель одноименной группы «Джанго». Алексей Поддубный также известен как композитор и аранжировщик, сотрудничающий с российскими и украинскими эстрадными исполнителями.
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