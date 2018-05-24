Джанго даст концерт в поддержку сборной России по футболу

27 мая в московском «Главклубе» состоится концерт Джанго «Станем номер один» — одноименную песню исполнитель сочинил в поддержку сборной России по футболу, которой этим летом предстоит сыграть на домашнем чемпионате мира.

Песню «Станем номер один» сам автор представляет как «гимн к чемпионату мира».

Спорт является важной темой творчества Джанго, песня «Холодная весна» 2005 года стала саундтреком фильма «Бою с тенью».

Концерт Джанго «Станем номер один» начнется в 20:00.

Справка «СП»

Алексей Поддубный известен под псевдонимом Джанго — российский поп/рок/фолк-композитор, исполнитель, вокалист и аранжировщик. Лидер и руководитель одноименной группы «Джанго». Алексей Поддубный также известен как композитор и аранжировщик, сотрудничающий с российскими и украинскими эстрадными исполнителями.

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