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Сплин представили пластинку «Встречная полоса»
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Сплин представили пластинку «Встречная полоса» 

Аpelzin.ru 56 минут назад
Российская рок-группа Сплин представила новый диск «Встречная полоса». Артист в iTunes. Пока, ознакомиться с новинкой можно в нашем паблике в «Вконтакте», официально, релиз станет доступен в ближайшее время. Пластинка стала пятнадцатой в студийной дискографии музыкантов. Альбом вместил в себя одиннадцать композиций. По признанию лидера коллектив А. Васильева, в релиз вошли наработки с прошлого альбома коллектив «Ключ к шифру» (2016). Также, группой был записан кавер на песню Джона Леннона «Герои рабочего класса», однако, в финальный треклист лонгплея песня не вошла. https://www.youtube.com/watch?v=cY5UnogIUT8
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