«Сплин» выпустил новый альбом «Встречная полоса»

Группа «Сплин» 25 мая выпустила новый альбом «Встречная полоса». Пластинка, ставшая 15-й по счету в карьере группы, содержит 11 песен. Почти все композиции написал лидер «Сплина» Александр Васильев , а вот слова 30-секундного «Булгаковского марша» взяты из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

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В записи альбома приняли участие музыканты группировки «Ленинград»: они сыграли на духовых инструментах. Эти музыкальные партии изначально прописаны не были: Васильев лишь задавал ритмику и гармонию, а свои партии коллеги номинанта «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова придумывали самостоятельно.

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