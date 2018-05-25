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«Сплин» выпустил новый альбом «Встречная полоса»
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«Сплин» выпустил новый альбом «Встречная полоса» 

Собака 36 минут назад
Фото: Собака
Группа «Сплин» 25 мая выпустила новый альбом «Встречная полоса». Пластинка, ставшая 15-й по счету в карьере группы, содержит 11 песен. Почти все композиции написал лидер «Сплина» Александр Васильев, а вот слова 30-секундного «Булгаковского марша» взяты из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Слушайте Встречная полоса — Сплин на Яндекс. Музыке
В записи альбома приняли участие музыканты группировки «Ленинград»: они сыграли на духовых инструментах. Эти музыкальные партии изначально прописаны не были: Васильев лишь задавал ритмику и гармонию, а свои партии коллеги номинанта «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова придумывали самостоятельно.
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