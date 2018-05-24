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В День славянской письменности волгоградцы спели иностранную оперу и хиты группы «Ария»
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В День славянской письменности волгоградцы спели иностранную оперу и хиты группы «Ария» 

v1.ru 43 минуты назад
Фото: v1.ru
В День славянской письменности на площади перед театром «Царицынская опера» выступил хор из четырехсот человек. Лучшие музыканты города удивили зрителей богатым репертуаром — от классики до песен группы «Ария».
Традиционный праздничный концерт начался со звона колоколов, которые недавно прибыли из Ярославской области для Храма Александра Невского.
Перед волгоградцами выступили 400 человек
Организаторы собрали веселые, нежные и трогательные песни, которые знакомы каждому волгоградцу. Зрители охотно подпевали песню Аркадия Островского «Пусть всегда будет солнце» и замирали, слыша военные мелодии.
— Сегодня я пришёл с цветами, потому что в хоре поёт моя девушка, — рассказывает Владимир Скляров. Очень рад, что сегодня волгоградцев приобщили к классической музыке — это здорово.
По словам зрителей, сходить на удивительный концерт им посоветовали друзья и коллеги, успевшие оценить проникновенные выступления в прошлом году.
— Очень нравятся голоса. От них аж мурашки по телу бегут, — делится впечатлениями волгоградец Валерий Сидеев. — На концерт мне посоветовали сходить мои коллеги. Сказали, что в прошлом году было очень интересно. Если честно, я очень давно не был в опере и потому решил освежить эти впечатления.
Чем ниже на город опускались сумерки, тем зрелищнее становился концерт. После заката солнца зрители рассматривали световые эффекты и вместе с ведущими солистами подпевали «Штиль» и «Осколок льда» группы Ария.
В День славянской письменности музыканты не побоялись спеть и зарубежные хиты— в репертуар попала оперная композиция «Time to say goodbye» и даже рок-н-ролл.
Зрители не расходились несмотря на агрессивную мошку
— Люди на этой сцене гораздо ближе и от этого еще больше волнения, — признается солистка театра «Царицынская Опера» Ирина Тисленко. — Это очень ответственный концерт для всех нас. Считаю, что День славянской письменности нужно отмечать, чтобы передавалась память поколениям. Он должен праздноваться наряду с Днём победы, а вот без 14 февраля и других западных праздников вполне можно обойтись.
Ведущие были максимально близко к зрителям
Заслуженная артистка России Анна Девяткина
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