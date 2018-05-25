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Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил с сюитой, посвященной ЧМ по футболу-2018
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Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил с сюитой, посвященной ЧМ по футболу-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Артисты при помощи музыки и хореографии рассказали о главном спортивном событии этого года.
Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа в ходе проведения Пятого всеармейского смотр-конкурс ансамблей песни и пляски ВС РФ выступил с хореографической сюитой, посвященной Чемпионату мира по футболу-2018.
Номер стал завершающим в концертной программе «В песнях останемся мы». Артисты при помощи музыки и хореографии рассказали о главном спортивном событии этого года.
"Несмотря на то, что смотр-конкурс посвящен столетию создания Красной армии, мы решили показать не только историю, но и современность. Наша цель — продемонстрировать, что в российской армии развивается все — и вооружение, и творческие коллективы", — отметил начальник Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа майор Антон Шолохов.
Программа творческого коллектива ЦВО также включила в себя концертные номера различных стилей и жанров, как традиционных — патриотические песни и народные танцы, так и современных — роковое звучание военного оркестра, джазовые танцы и эстрадные произведения для хора.
Выступление ансамбля песни и пляски ЦВО завершило конкурсную программу смотра, итоги будут подведены на гала-концерте, который состоится 26 мая, начало в 15.00 на площади Советской Армии.
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