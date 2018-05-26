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Ансамбль песни и пляски ЦВО взял Гран-при Пятого всеармейского смотра-конкурса военных ансамблей
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Ансамбль песни и пляски ЦВО взял Гран-при Пятого всеармейского смотра-конкурса военных ансамблей 

ТК «Звезда» 10 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кубок и денежный сертификат победителям вручил командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.
Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа взял Гран-при Пятого всеармейского смотра-конкурса военных ансамблей, который прошел в Екатеринбурге.
Кубок и денежный сертификат победителям вручил командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.
«В дни конкурса вы своим неповторимым творчеством подарили жителями и гостям Екатеринбурга настоящий праздник искусства, за что примите искреннюю благодарность. Отрадно осознавать, что столь много талантливых и созидательных жителей нашей страны стремятся использовать свой потенциал на благо духовного и патриотического развития наших соотечественников, в особенности подрастающего поколения. Сегодня вы являетесь достойным примером для подражания. Я от всей души поздравляю всех участников и организаторов смотра с тем, что состоялось такое грандиозное и яркое мероприятие, и состоялось крайне успешно», — обратился к участникам конкурса командующий. — «Надеюсь, что все, кто присутствуют здесь обязательно поучаствуют и в шестом смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски, и вновь поборются в нем за звание лучших. Каждый без исключения достоин высоких наград, но как известно побеждает сильнейший. Еще раз примите мои поздравления и пожелания творческих успехов, вдохновения и безграничного полета фантазии на благо нашей великой Родины».
Лауреатом 1 степени Пятого смотра-конкурса стал ансамбль песни и пляски Черноморского флота, второй степени — ансамбли Северного и Балтийского флотов, третьей степени — Южного и Западного военных округов.
Гала-концерт стал кульминацией четырехдневных творческих состязаний. Более 600 военных артистов со всей страны продемонстрировали лучшие номера, среди которых, как классические и народные произведения, так и современные джазовые, эстрадные и хореографические эксперименты.
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