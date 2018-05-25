В Соборной палате прозвучала музыка эпохи барокко и классицизма

23 мая в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета выступил оркестр Pratum Integrum с концертом из серии «Иллюзии французского барокко».

Единственный в России оркестр, в котором представлены все группы исторических инструментов XVII-XIX веков, исполнил пьесы времен Людовика XV.

В этот вечер на барочных духовых инструментах солировали Ольга Ивушейкова (флейта) и Михаил Шиленков (фагот). Зрители услышали танцевальную симфонию Жана Фери Ребеля «Стихии», концерт для фагота с оркестром Жозефа Бодена Буамортье и флейтовый концерт Жана Мари Леклера.

— Это одна из наших программ, посвященная музыке французского барокко, которая не так часто звучит в Москве. Мы подобрали самые лучшие и самые интересные пьесы, которые были написаны во Франции в XVIII веке. Все пьесы, которые сегодня прозвучали, экспериментальные, — рассказал художественный руководитель оркестра Pratum integrum Павел Сербин . — И я очень счастлив отметить, что именно мы начали традицию исполнения оркестрового французского барокко. Первый концерт под названием «Иллюзии французского барокко» наш коллектив дал 13 лет назад. Кстати говоря, тогда же мы и решили сделать их ежегодными. Студентка Московской консерватории Анна Брюсова пришла поддержать своего педагога, доцента Московской консерватории и мастера аутентичного исполнительства флейтистку Ольгу Ивушейкову.

— Мне безумно приятно наблюдать и слушать моего педагога в таком замечательном концертном зале с такой прекрасной акустикой. Для меня французское барокко — это действительно особенное явление. Я как музыкант знаю, что это одно из самых сложных вещей для исполнения», — поделилась впечатлениями Анна Брюсова. Оркестр Pratum Integrum основали в 2003 году. Его название в переводе с латыни означает «некошеный луг». Благодаря богатому репертуару XVII-XIX вв. оркестр обрёл репутацию яркого и профессионального музыкального коллектива, предпочитающего «ураганные» темпы и живые интерпретации.