Организатор объяснил срыв концерта «Ногу свело» в Екатеринбурге

Концерт одной из самых популярных рок-групп России «Ногу свело», который должен был состоятся 25 мая во Дворце молодежи Екатеринбурга, отменен. По словам лидера команды Макса Покровского, мероприятие сорвалось по вине местных организаторов. Несмотря на это, он решил приехать в столицу Урала. Сейчас рассматривается возможность провести концерт в пабе Ben Hall. На него можно будет попасть по ранее купленным билетам.

В эфире «Нашего радио. Екатеринбург» фронтмен группы выразил сомнение, что концерт в пабе состоится. Вероятность, что его успеют подготовить очень низкая. Точно можно сказать, что он не будет полноценным. Музыканты еще не прибыли в город. «Мы везем коллектив за свои деньги. Концерт запланирован на 19.00. Но мы очень хотим, чтобы он начался раньше. И просим всех приходить пораньше, потому что нам надо успеть на обратный самолет. У нас концерт в Подмосковье», — сказал Покровский. Он также посетовал, что денег на билеты у коллектива нет: «Мы будем собирать деньги на дорогу домой».

Фото: instagram.com/max_pokrovskiy

Организатор концерта Григорий Вяткин в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" отметил, что ситуация не так однозначна. Отмену концерта он объяснил низкой продажей билетов. «Я бы экономически не вытянул этот концерт», — подчеркнул он.

По словам Вяткина, он был на прямой связи с менеджером коллектива всю последнюю неделю. Когда стало понятно, что концерт не окупится, он предложил отменить его: «Но они сказали, что им очень важен этот концерт и не стали отменять». Однако это все же пришлось сделать в последний момент. «Это будет для меня уроком на всю жизнь. Надо действовать сразу, как только становится понятно, что билеты не продаются», — сказал организатор концертов.

"Когда говорят, что Вяткин — какой-то мошенник, который наживается на отмененных мероприятиях… Но в чем моя вина? Я провел полноценную рекламную кампанию. Каждая собака в городе знала, что «Ногу свело» 30 лет и о концерте группы", — посетовал Вяткин, отметив, что его общие потери от отмены концерта составили порядка 600 тысяч рублей.