«Мураками» зовут на очередной квартирник

В Москве услышать выступление команды, а заодно пообщаться с музыкантами можно будет 2 июня.

Группа «Мураками» готовит квартирный концерт, уже традиционный для команды. Диляра Вагапова заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, почему артистке так нравится этот формат и что ждет зрителей грядущего концерта, читайте только на НСН.

«Это возможность встретиться с людьми, которые живут творчеством группы «Мураками» уже не первый год, которым хочется узнать, например, как пишутся наши песни, почему порой пути музыкантов расходятся, и, вообще, быть в курсе новостей коллектива. Квартирник дает такую возможность. Если вам интересна группа «Мураками» — заглядывайте на наши посиделки, будем вам очень рады! Попоем, посмеемся, побеседуем!», — пригласила Диляра Вагапова.

Квартирник группы «Мураками» пройдет 2 июня в баре «Сан-Диего». А 1 июня состоится релиз нового альбома команды под названием «Кислород».