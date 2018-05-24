ФИФА сообщил кто будет исполнять официальную песню на ЧМ-2018 

ФИФА сообщил кто будет исполнять официальную песню на ЧМ-2018Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, кто будет исполнять официальную песню чемпионата мира по футболу. Эта «миссия» выпала актеру и хип-хоп-исполнителю Уиллу Смиту, американскому музыканту Нику Джему и албанской певице Эре Истрефи.
Песня, спродюсированная американским диджеем и композитором Томасом Уэсли Пентцом, известным как Diplo. Название песни Live It Up, что означает «Жить по полной». Уже завтра, 25 мая, состоится ее премьера, а официальный видеоклип планируют показать 7 июня. Артисты выступят перед финальным матчем ЧМ-2018, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».