Лиза Монеточка выпустила новый альбом, а осенью она отправится в большой тур по России

25 мая вышли «Раскраски для взрослых» — новый альбом певицы екатеринбургской певицы Монеточки. Мы поговорили с ней о том, почему релиз состоялся позже запланированного, о грядущем туре и желании приехать в Екатеринбург.

— Я немножко не рассчитала свои силы. Я до этого никогда не делала такую музыку, серьезную, с аранжировками, — поделилась Лиза. — И я не имела понятия, сколько это на самом деле занимает времени. Оказывается, помимо написания стихов и музыки надо делать еще много всего, что я не могла предусмотреть и знать. Поэтому альбом задержался.

Продакшеном Монеточке помогал заниматься человек, с которым они работали над песней «Последняя дискотека».

— Мальчик Витя Иссаев, он делал мне саунд продакшн, — рассказала Монеточка. — Это не просто аранжировка. Музыка помогает раскрывать смыслы.

Монеточка — о звездной болезни:

— Я надеюсь, что оправдываю те лестные статьи, которые обо мне пишут. Но я не ощущаю себя большой российской поп-певицей, — объяснила Лиза. — Я чувствую себя как раньше. По моим ощущениям, ничего не изменилось.

Певица поделилась с Е1.RU планами до конца года. Уже скоро ее можно будет увидеть в эфире «Первого канала» и «Пятницы».

— Сейчас, пока идет вся шумиха с выходом альбома, я пойду на несколько передач: у Урганта буду записываться, на «Пятницу» на этой неделе. Летом будет несколько фестивалей музыкальных. Осенью поеду презентовать альбом везде. Принято осенью начинать тур. Я сто процентов приеду в Екатеринбург. Я прям этого жду и предвкушаю.

Альбом «Раскраски для взрослых» доступен на всех известных музыкальных цифровых площадках:

Напомним, слава пришла к екатеринбургской школьнице в начале 2016 года, когда она стала выкладывать в соцсети свои песни. Затем Монеточка снялась в клипе c Noize МС и переехала из Екатеринбурга. Она рассказала Е1.RU, как ей живется в Москве.