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Громкая музыка заставляет выбирать менее здоровую еду
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Громкая музыка заставляет выбирать менее здоровую еду 

Naked-Science.ru 52 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
Ученые из Швеции и США выяснили, что громкость музыки в кафе и ресторанах может влиять на то, какие блюда заказывают посетители. Чем громче было звуковое сопровождение, тем больше людей выбирали высококалорийные и относительно вредные блюда — сладости и красное мясо. Работа опубликована в журнале Journal of the Academy of Marketing Science.
Исследователи провели эксперимент в одном из кафе Стокгольма. Ученые опросили работников кафе о том, какой уровень громкости фоновой музыки они считают наиболее приемлемым. Выяснилось, что комфортный диапазон находится между громкостью в 50 и 75 децибел: первый показатель примерно равен громкости разговорной речи, второй — максимальному шуму стиральной машины.
В течение недели ученые провели два опыта: в среду в кафе проигрывали фоновую музыку на громкости в 55 децибел, в пятницу — 70 децибел. При этом работники кафе включали один и тот же плейлист из поп-песен, джаза и блюза. Все блюда меню ученые разделили на полезные (салаты и сэндвичи с курицей), вредные (сэндвичи с красным мясом и пирожные) и нейтральные (чай и кофе без добавок). В «тихий» день полезные блюда выбрали 32% посетителей, а вредные — 42%, нейтральные напитки заказали 26%. На протяжении «громкого» дня полезную еду заказывали 25% людей, вредную выбрали 52%, а напитками ограничились 23%.
Затем ученые провели лабораторный психологический эксперимент, перед которым двум группам участников включали классическую музыку на громкости 50 и 70 децибел, а третья (контрольная) группа ожидала начала опыта в тишине. Добровольцы прошли «отвлекающий» опрос о своей учебе, затем их спросили, какое блюдо они бы хотели съесть прямо сейчас — фруктовый салат или кусок шоколадного торта. В группе, которая слушала тихую музыку, фрукты выбрали 86%, а в «громкой» группе — лишь 56%.
Интересно, что люди, которые ждали эксперимента в тишине, разделились примерно поровну. Авторы работы считают, что тихая фоновая музыка воздействует расслабляюще, помогая выбирать более здоровую пищу.
Ранее исследователи выяснили, что ритмические колебания активности мозга слушателей на концертах синхронизируются.
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