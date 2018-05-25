Шона Мендеса обвинили в плагиате Селены Гомес

Фанаты Селены Гомес (Selena) обвиняют Шона Мендеса (Shawn) в плагиате! Как только музыкант выпустил свою новую песню «Nervous», поклонники певицы решили, что это почти точная копия хита Сел «Bad».

Кто-то даже решил сделать микс из двух композиций, чтобы доказать свою правоту. Оказалось, что сошлись не только мелодии, но даже и некоторые слова. А что! У них могла бы получится неплохая коллаборация.

«Не удивительно, что Шон написал ответ на ‘Bad’. Он был большим поклонником песни, когда она только вышла. Так что ‘Nervous’ — это мужская версия песни Селены», — написала одна из поклонниц Гомес.

Шон действительно выкладывал в-сторис видео, где он с наслаждением слушает хит Селены.

Комментариев о сходстве двух песен и правда очень много, но мы все равно предлагаем вам самим послушать и сравнить две композиции.

Как считаете, Шон действительно был вдохновлен музыкой Селены? Просто стащил ее идею? Или это вообще случайное совпадение?