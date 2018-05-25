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Всё о новом альбоме Шона Мендеса
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Всё о новом альбоме Шона Мендеса 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Третий альбом Шона Мендеса только вот-вот выйдет, а певец уже представил несколько новых песен. Одна из них — «Nervous», премьера которой как раз состоялась вчера. Правда, некоторые фанаты заметили, что она очень похожа на «Bad» Селены Гомес. Но поклонники не отреагировали на схожесть песен критично, как это обычно бывает, а, можно сказать, поддержали Мендеса.
«Шон Мендес сделал ответ на «Bad», потому что сам был её активным слушателем, даже когда она только вышла. И почему бы не выпустить мужскую версию этой песни?» Давайте разберёмся. «Nervous» и «Bad» действительно похожи по манере исполнения: слышны одинаковые басы и немного приглушённый голос. По словам песни, кстати, тоже схожи — исполнитель поёт, что запал на кого-то, но делать первые шаги не решается.
Но это не значит, что у Мендеса и Гомес начнутся скандалы или что певец хотел намеренно скопировать песню Селены. Да, они похожи, но на это тоже могут быть своими причины. Если вспомнить, написанию «Bad» послужила песня года «Psycho». Почему нельзя предположить, что и «Nervous» — тоже некий пример этой композиции. И, вот, что немаловажно: обе песни были написаны Джулией Майклс, поэтому одинаковый стиль или звучание — вполне объяснимы.
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