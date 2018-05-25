Хедлайнерами «Ночи музыки» станут Therr Maitz и Трофим

Организаторы фестиваля «Ночь музыки», который начнется 29 июня, объявили хедлайнеров — в Екатеринбург приедут Сергей Трофимов (Трофим) и группа Therr Maitz.

Сергей Трофимов выступит в Историческом сквере в 22:00.

«Сергей Трофимов — один из немногих, кто мог бы сказать настолько большой аудитории «Я хочу, чтобы пел весь зал», и каждый из зрителей будет знать слова его песен и зажигалку вверх поднимет, — рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург . — В его песнях отражение целой эпохи, его хит «Боже, какой пустяк» в исполнении Александра Иванова точно все знают».

На этой же площадке в 20:45 выступит группа «Приморский парк» из Севастополя.

Ещё одним хедлайнером станет независимая российская группа Therr Maitz, которая выступит на гала-концерте «Светает» — это финальная точка Ural Music Night, награда для самых стойких гостей фестиваля.

Основатель и лидер группы Therr Maitz Антон Беляев — музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист шоу «Голос». В Екатеринбурге группа сыграет новые песни, хиты и композиции, которые хорошо знают слушатели.

— Каждый год мы экспериментируем с программой гала-концерта: приглашаем по одной группе от каждого музыкального стиля, анонсируем участников или до последнего держим в тайне их имена, — рассказала координатор фестиваля Наталия Шмелькова, — в этом году все иначе, Therr Maitz встретят рассвет на сцене вместе с самыми стойкими фанатами Ural Music Night.

Концерт группы начнется на площади возле Театра драмы в два часа ночи 30 июня, а завершится в первые минуты рассвета, когда все участники фестиваля вместе споют песню «Бременских музыкантов» «Ночь пройдет, наступит утро ясное».

На фестиваль в Екатеринбург заглянут и иностранцы. Яркие представители европейской этнической музыки — Heilung (в переводе значит «исцеление». — Прим. ред.) — впервые выступят в России. Мультинациональный коллектив из Дании воссоздаёт сцены из эпохи викингов и железного века.

15 музыкантов сопровождают собственные гримеры и грузовик уникального реквизита для шоу: рога, ритуальные принадлежности, железо и кожа, костюмы и маски.

Heilung выступит в Театре драмы. Вход туда будет бесплатный, но предварительно нужно зарегистрироваться.

На 10 площадках «Ночи музыки» будут играть классическую музыку. Детская и «взрослая» филармонии, Уральская консерватория, городской Дом музыки и мужской хоровой колледж, Кукольный и Оперный театры, гостиница «Исеть», а также Камерный театр — вот «классические» сцены «Ночи музыки», где можно послушать академическую музыку.

В 21:00 в Камерном театре начнёт выступать оркестр B-A-C-H. В 22:00 будут играть вокальные и инструментальные ансамбли. В 23:00 — «Музыка на воде». Барочная мистерия-эксперимент. Вход сюда будет свободный.