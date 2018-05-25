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Русские романсы прозвучат в «Царицыне»
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Русские романсы прозвучат в «Царицыне» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Вокальный концерт «Побудь со мной» пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» в воскресенье, 27 мая.
В этот день Музыкальная гостиная Большого дворца наполнится исключительными мелодиями сочинений русских композиторов XIX века: Шишкина, Фомина. Дюбюка, Булахова, Баснера, Шереметьева, Зубова, Фельдмана и Абаза.
В программе значатся такие знаменитые песни и романсы, как «Ночь светла», «Моя душечка», «Гори, гори, моя звезда», «Белой акации гроздья душистые», «Побудь со мной» и многие другие известные вещи. Исполнять их станет баритон Константин Иванов под аккомпанемент Елены Эндебери.
Начнется концерт в 14:00.
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