Русские романсы прозвучат в «Царицыне» 

Вокальный концерт «Побудь со мной» пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» в воскресенье, 27 мая.
В этот день Музыкальная гостиная Большого дворца наполнится исключительными мелодиями сочинений русских композиторов XIX века: Шишкина, Фомина. Дюбюка, Булахова, Баснера, Шереметьева, Зубова, Фельдмана и Абаза.
В программе значатся такие знаменитые песни и романсы, как «Ночь светла», «Моя душечка», «Гори, гори, моя звезда», «Белой акации гроздья душистые», «Побудь со мной» и многие другие известные вещи. Исполнять их станет баритон Константин Иванов под аккомпанемент Елены Эндебери.
Начнется концерт в 14:00.