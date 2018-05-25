Джаз-, Симфо— и РокПарк. В Омске открывается летний марафон живой музыки

Художественный руководитель и главный дирижер Омского академического симфонического оркестра, заслуженный деятель культуры Омской области Дмитрий Васильев , а также замдиректора по творческой деятельности омской филармонии Андрей Баранов подвели итоги сезона 2017/18 и озвучили планы на предстоящий концертный сезон.

Классика в ночном клубе

«Прошедший сезон был богат на события. Стоит отметить два мероприятия — «Белая симфония» и фестиваль новой музыки. Фестиваль — одно из самых любопытных мероприятий. Очень радостно, что у людей большой интерес к познанию нового», — отметил Дмитрий Васильев.

Одним из интереснейших апрельских проектов оказался «Дали. Ангар», объединивший живопись, музыку, театр, моду и акробатику. В ночном клубе «Ангар» симфонический оркестр под руководством Дмитрия Васильева исполнил произведения Моцарта, Чайковского, Прокофьева и более современных композиторов: Корильяно, Элгара и других. Дмитрий Владимирович пообещал, что подобного плана мероприятия будут продолжаться, иногда выходя за рамки классики.

Летом состоятся три СимфоПарка — это 11-часовой марафон живой музыки под открытым небом. Три оркестра филармонии выступят на одной сцене. Первый парк — классический (июнь), второй парк будет посвящён джазу (июль), третий — року (август). Гостем «РокПарка» станет выдающийся виолончелист Денис Шаповалов . Выступать планирует не только симфонический оркестр, но и духовой, каверный и приглашённые коллективы, которые выступать будут на всех парках.

По-новому будет оформлена сцена, установят три больших экрана. Несколько камер будет снимать оркестр, дирижёров, публику, солистов. Те, кто будут сидеть или стоять далеко от сцены, смогут увидеть музыкантов крупным планом, будет возможность показать со сцены разный контент.

«Если говорить о программах, выходящих за рамки академические, то в первую очередь нужно говорить о «BEETHOVEN #9 Remix». Сначала исполнение 9-й симфонии Бетховена, а после Гавриил Прокофьев исполнит на компьютере Remix с оркестром», — поделился Дмитрий Васильев.

Омичей ждут в Китае

Андрей Баранов рассказал о гастрольной деятельности оркестра.

«Оркестр посетил с гастролями Китай. На фестивале искусств творчество нашего оркестра посмотрели больше 12 000 человек. Оркестр совершил тур по западной части России, самым показательным для нас стало выступление в Москве, концерт был посвящен 80-летнему юбилею композитора Джона Корильяно , который настоял, чтобы его сочинения исполнил Омский симфонический оркестр», — поделился г-н Баранов.

Ведутся переговоры о выступлении Омского симфонического оркестра в Китае: планируется не менее 10 концертов на статусных площадках. Упор делается на русскую классику, которая сейчас в Китае достаточно востребована, и оркестр к этому готовится.

В Екатеринбурге пройдет V-й симфонический форум России. Здесь проходит обсуждение проблем симфонического жанра и оркестрового исполнительства. Омский академический симфонический оркестр является одним из представителей данного форума.

Впереди новый сезон, новые проекты и музыкальные открытия. Омский академический симфонический оркестр движется вперед, чтобы удивлять и восхищать своего слушателя.