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«Амурские волны» начинают «разливаться» по Хабаровскому
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«Амурские волны» начинают «разливаться» по Хабаровскому 

Хабаровский край сегодня 57 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
«Амурские волны» вновь «разольются» по Хабаровску с 25 мая по 2 июня. Это уже седьмой Международный военно-музыкальный фестиваль. В этом году его участниками стали 13 музыкальных коллективов и более 500 военных музыкантов. Так, например, хабаровчане впервые смогут увидеть выступления военного оркестра штаба Северо-Западного ордена Красной звезды из Санкт-Петербурга и оркестр из Алтайского края.
— Каждый раз, как заканчивается один фестиваль, мы словно переворачиваем страницу и начинаем все заново — приглашаются новые коллективы, подбирается ранее не звучавший репертуар. Именно поэтому людям нравятся это мероприятие и каждый год его посещают тысячи горожан. Так, в 2017 году за 5 дней этого праздника фестиваль посетили 100 тысяч человек, — отметил министр культуры края Александр Федосов.
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году хабаровчане вновь услышат полюбившийся оркестр кельтских волынок и барабанов.
— Мы рады выступать на фестивале «Амурские волны», это честь для нас. Радовать зрителей будем специально подготовленной кельтской, ирландской и шотландской программой, которая намного лучше в техническом плане, по сравнению с прошлым годом. А еще мы привезли с собой чемпионок мира по кельтским танцам, так что хабаровчане смогут полнее познакомиться с нашей культурой, — сказал руководитель Оркестра кельтских волынок и барабанов, главный волынщик Александр Браун.
На фестивале «Амурские волны-2018» впервые пройдет юношеский конкурс духовых оркестров. В составе девяти духовых оркестров более 200 юных музыкантов. Как уточнили организаторы фестиваля, у ребят будет не только возможность пообщаться с выдающимися музыкантами, они получат поддержку в своих творческих стремлениях.
Кстати, в этом году сводный оркестр VII Международного военно-музыкального фестиваля станет самым массовым за всю историю проведения «Амурских волн».
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