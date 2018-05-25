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Макс Покровский рассказал, почему подал заявление в полицию на организаторов концерта
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Макс Покровский рассказал, почему подал заявление в полицию на организаторов концерта 

Пятый канал 44 минуты назад
Фото: Пятый канал
По словам лидера коллектива Максима Покровского, устроители концерта сначала заговорили о переносе мероприятия, а потом и вовсе в одностороннем порядке отменили достигнутые договоренности. Однако поклонников музыкантов никто не предупредил об этом.
— В итоге нам билеты не купили. Мы поняли, что концерта не будет. Сегодня утром нам сообщили, что продажа билетов продолжается. Мы поняли, что это мошенничество, — рассказал музыкант.
Сейчас Покровский находится в Екатеринбурге, куда прилетел за свой счет и сегодня вечером собирается встретится с публикой и СМИ, чтобы рассказать о ситуации, в которой оказалась группа, и, возможно, сыграет несколько песен вместе с усеченным составом. Музыкант добавил, что обратился в полицию с соответствующим заявлением.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Сергей Шнуров допился «до чертиков».
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