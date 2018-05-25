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В Рязани пройдет концерт для помощи детям-аутистам
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В Рязани пройдет концерт для помощи детям-аутистам 

АиФ Рязань 55 минут назад
5 июня в Рязанском областном театре кукол пройдет благотворительный концерт, посвященный дню защиты детей. Все деньги от продажи билетов пойдут на помощь детям, страдающим аутизмом.
В концерте участвуют:
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