В Рязани пройдет концерт для помощи детям-аутистам

5 июня в Рязанском областном театре кукол пройдет благотворительный концерт, посвященный дню защиты детей. Все деньги от продажи билетов пойдут на помощь детям, страдающим аутизмом.

В концерте участвуют: