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The Black Queen едет в Россию
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The Black Queen едет в Россию 

Партнерский материал 33 минуты назад
Фото: партнерский материал
В 2016 году новая звезда мировой электронной музыки группа The Black Queen впервые посетила Россию с сольными концертами. Спустя два года синти-поп трио вновь заявляет о себе во всеуслышание и анонсирует даты мирового тура, в том числе выступления в России:
3 ноября — Санкт-Петербург, клуб MOD
4 ноября — Москва, клуб 16 ТОНН
The Black Queen — проект, основанный в 2011 году тремя харизматичными музыкантами: Грегом ПУЧИАТО (вокалист группы The Dillinger Escape Plan, Killer Be Killed), Стивеном АЛЕКСАНДРОМ (DEP, Nine Inch Nails, Ke$ha) и Джошуа ЮСТИСОМ (Telefon Tel Aviv, Nine Inch Nails).
После выхода в 2016 году дебютного альбома «Fever Daydream», который получил массовое признание критиков, группа поехала знакомиться с Россией. У солиста The Black Queen Грэга ПУЧИАТО очень теплое отношение к нашей стране и российским поклонникам.
Он не раз высказывался на эту тему: “Я люблю Россию. Это замечательная страна, здесь прекрасные люди. Мне очень нравится здесь. Мы с радостью приедем к вам, не могу дождаться концертов, будет круто".
После двухлетнего молчания электронное трио The Black Queen вновь возвращается со своими концертами. Поверьте, им есть что сказать!
Билеты уже в продаже:
Санкт-Петербург, 3 ноября
Москва, 4 ноября
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