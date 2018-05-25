Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»

Группа "Ночные Снайперы" презентовала клип на песню "Инстаграм". Над съемками видео трудилась Валерия Гай Германика, известная по работам над фильмами "Все умрут, а я останусь", сериалам "Краткий курс счастливой жизни" и "Школа".

В своем Инстаграм-аккаунте лидер группы Диана Арбенина написала (орфография и пунктуация сохранены):

Сегодня мы выпускаем в огромный космос нежную и беззащитную дерзкую и настоящую историю про наших детей которые как никто нуждаются в любви в заботе и помощи. этот видеоклип наш ответ тем родителям которые за покупками дорогих шмоток машин школ побрякушек перестают разговаривать со своим ребёнком и неизбежно теряют связь с ним. любовь не покупается. объятья мамы и крепкая ладонь отца это по сути единственное в чем по настоящему нуждаются наши дети.

Публикация получила живой отклик среди подписчиков:

Клип и правда за живое берет. Никакого танца на костях, глупости это, конечно. Спасибо вам большое.

— написал один из комментаторов.

В Сети отметили, что сюжет видео напоминает историю школьников из Пскова, которые заперлись в доме с оружием и открыли огонь по полицейским, когда те подъехали к зданию. Попутно подростки транслировали происходящее в интернете.