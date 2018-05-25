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Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
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Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов» 

Рамблер 3 часа назад
Группа "Ночные Снайперы" презентовала клип на песню "Инстаграм". Над съемками видео трудилась Валерия Гай Германика, известная по работам над фильмами "Все умрут, а я останусь", сериалам "Краткий курс счастливой жизни" и "Школа".
В своем Инстаграм-аккаунте лидер группы Диана Арбенина написала (орфография и пунктуация сохранены):
Сегодня мы выпускаем в огромный космос нежную и беззащитную дерзкую и настоящую историю про наших детей которые как никто нуждаются в любви в заботе и помощи. этот видеоклип наш ответ тем родителям которые за покупками дорогих шмоток машин школ побрякушек перестают разговаривать со своим ребёнком и неизбежно теряют связь с ним. любовь не покупается. объятья мамы и крепкая ладонь отца это по сути единственное в чем по настоящему нуждаются наши дети.
Публикация получила живой отклик среди подписчиков:
Клип и правда за живое берет. Никакого танца на костях, глупости это, конечно. Спасибо вам большое.
— написал один из комментаторов.
В Сети отметили, что сюжет видео напоминает историю школьников из Пскова, которые заперлись в доме с оружием и открыли огонь по полицейским, когда те подъехали к зданию. Попутно подростки транслировали происходящее в интернете.
Комментарии
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