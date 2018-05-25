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В Интернете появилась запись официального гимна чемпионата мира в России
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В Интернете появилась запись официального гимна чемпионата мира в России 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Песня, ставшая официальным гимном футбольного чемпионата мира 2018 года в России, появилась в Интернете. Она звучит в исполнении известного актера и обладателя «Грэмми» Уилла Смита, албанской певицы Эры Истрефи и американского музыканта Ники Джема.
Как сообщает «Спорт-экспресс», впервые гимн к чемпионату мира был записан в 1966 году в Англии. С этого времени у каждого мирового первенства имеется собственная песня. В разные годы к созданию гимнов имели отношение такие знаменитости, как Шакира, Рики Мартин и другие исполнители популярной музыки.
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