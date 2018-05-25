Смотрите сегодня онлайн-трансляцию с концерта группы «Milmars»

Концерт популярной петрозаводской группы пройдет в клубе «Соло».

Сегодня, в пятницу 25 мая, в петрозаводском клубе «Соло» в 20:00 начнется концер популярной петрозаводской группы «Milmars». Впервые в качестве солиста группы выступит один из ее основателей Максим Мазуровский. Организаторы обещают публике настоящее полноценное шоу с отличным звуком, светом и эффектами.

Портал «Карельские Вести» подготовил подарок для любителей музыки, которые не могут послушать музыку в живую. Для них сегодня вечером будет идти онлайн-трансляция с концерта во «Вконтакте» и на нашем сайте.

Не попустите, наши корреспонденты в онлайн выйдут около 20:00.