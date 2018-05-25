Ещё
Смотрите сегодня онлайн-трансляцию с концерта группы «Milmars»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Смотрите сегодня онлайн-трансляцию с концерта группы «Milmars» 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Концерт популярной петрозаводской группы пройдет в клубе «Соло».
Сегодня, в пятницу 25 мая, в петрозаводском клубе «Соло» в 20:00 начнется концер популярной петрозаводской группы «Milmars». Впервые в качестве солиста группы выступит один из ее основателей Максим Мазуровский. Организаторы обещают публике настоящее полноценное шоу с отличным звуком, светом и эффектами.
Портал «Карельские Вести» подготовил подарок для любителей музыки, которые не могут послушать музыку в живую. Для них сегодня вечером будет идти онлайн-трансляция с концерта во «Вконтакте» и на нашем сайте.
Не попустите, наши корреспонденты в онлайн выйдут около 20:00.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
КИНОпробы. SOLSTICE. ДДТ, БИ-2, Алиса и другие 23-24 июня 2018 Ребенок умер в детском саду в Старом Осколе, подавившись горошком «Минобразования разошлось с самим образованием»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть8
Клептомания или наркотики: угадайте скандал
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели2
Тест: вы еще помните песни «На-На»?4
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение