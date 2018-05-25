Воспитанники музыкальной студии дали представление

22 мая воспитанники музыкальной студии молодежного центра досуга и спорта «Спутник» провели отчетный концерт.

В этом году зрители смогли оценить сразу несколько видов работы, соединенных в сложном жанре — Мюзикл. Пение в ансамбле, сольные партии, актёрские навыки, элементы пластики, всё это гости увидели в спектаклях «Город ДА и НЕТ» (Вокальная студия) и «Вежливое слово» (ансамбли «Музыкальные истории» и «Маленькие чудеса»).

Обе истории воспитывают, учат тому, что нужно быть старательными, воспитанными, добрыми. И конечно, как и в любой сказке — добро побеждает зло.