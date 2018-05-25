Ещё
Воспитанники музыкальной студии дали представление
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Воспитанники музыкальной студии дали представление 

Наш Теплый стан 9 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
22 мая воспитанники музыкальной студии молодежного центра досуга и спорта «Спутник» провели отчетный концерт.
В этом году зрители смогли оценить сразу несколько видов работы, соединенных в сложном жанре — Мюзикл. Пение в ансамбле, сольные партии, актёрские навыки, элементы пластики, всё это гости увидели в спектаклях «Город ДА и НЕТ» (Вокальная студия) и «Вежливое слово» (ансамбли «Музыкальные истории» и «Маленькие чудеса»).
Обе истории воспитывают, учат тому, что нужно быть старательными, воспитанными, добрыми. И конечно, как и в любой сказке — добро побеждает зло.
Наш Теплый стан: последние новости
Центр «Спутник» приглашает на концерт В Воронцовском парке начинаются «Детские балетные сезоны» Центр «Спутник» приглашает на выставку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Летний сад перевели для иностранцев с ошибкой4
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение